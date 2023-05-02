Хабарова Пелагея Несторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХабарова Пелагея Несторовна

Хабарова Пелагея Несторовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хабарова
Имя
Пелагея
Отчество
Несторовна
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 311
Источник
Скан
Оригинальная запись
10785. ХАБАРОВА ПЕЛАГЕЯ НЕСТОРОВНА, 20 л., Тюменск. окр., Изаимск. р., д. Аникиной. Н. С. 14 уч. Тюменск. окр. Ст. 180 п. "а", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 6/Х—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close