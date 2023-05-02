Кравченко Даниил Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко Даниил Кондратьевич

Кравченко Даниил Кондратьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кравченко
Имя
Даниил
Отчество
Кондратьевич
Дата исполнения приговора
20 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6924. КРАВЧЕНКО ДАНИИЛ КОНДРАТЬЕВИЧ, 17 л., Новозыбковск. у., Денисковичск. в., с. Спиридонова-Буда, Гомельск. Губсуд, Ст. ст. 143, 184 ч. 1, лиш. св. 3 г. 17 д. и пор. пр. 3 г., Исп. 20 февр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.