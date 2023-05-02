Кравченко Даниил Кондратьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кравченко
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Кондратьевич
- Дата исполнения приговора
- 20 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6924. КРАВЧЕНКО ДАНИИЛ КОНДРАТЬЕВИЧ, 17 л., Новозыбковск. у., Денисковичск. в., с. Спиридонова-Буда, Гомельск. Губсуд, Ст. ст. 143, 184 ч. 1, лиш. св. 3 г. 17 д. и пор. пр. 3 г., Исп. 20 февр. 923.
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