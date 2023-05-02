Бурда Петр Корнеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурда
- Имя
- Петр
- Отчество
- Корнеев
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130431. БУРДА, ПЕТРЪ КОРНѢЕВЪ. К. Конотопск. у., в. и м. Краснаго Колядина, 21 г.; — У. Чл. О. С. по Конотопск. у., 12, 13, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 17 Дек., счит. ср. съ 29 Нояб. 907.
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