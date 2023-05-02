Близнюков Иван Саввин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Близнюков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Саввин
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35844. БЛИЗНЮКОВЪ, ИВАНЪ САВвинъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. Бахмутск. у., 29 л.; — Харьков. С. 11, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 9 л. Исп. 18 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 120120, постан. по совок. съ пригон., напеч. въ 908 г. № 81192 и 45434. | 902 72535 303 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 795 и 901 г. № 80016. | 96 15415 170 М.
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