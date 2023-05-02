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Молотков Николай Спиридонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Молотков
Имя
Николай
Отчество
Спиридонович
Дата исполнения приговора
24 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
17295. МОЛОТКОВ, НИКОЛАЙ СПИРИДОНОВИЧ, 39 л. Гр. Кологривск. у., Николо-Щирск. в., с. Тимошина; — Н. С. Петроградск. р. 1 отд. г. Петрограда. Изнасилов., лиш. св. 3 г. Осужд. 24 июля 920.

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