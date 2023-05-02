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Ткаченко Кирилл Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ткаченко
Имя
Кирилл
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
11 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
29552. ТКАЧЕНКО, КИРИЛЛ НИКИТИЧ, 27 л. Гр. Новооскольск. у., В.-Михайловск. в., с. Велико-Михайловки; — Н. С. 4 уч. Новооскольск. у. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. и 11 д. пр. з. Исп. 11 мая 920.

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