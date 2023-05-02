Францевич Станислав Августович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Францевич
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Августович
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 309
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10697. ФРАНЦЕВИЧ СТАНИСЛАВ АВГУСТОВИЧ, 25 л., Орловск. г., г. Дмитровска. Н. С. 1 уч. Дмитровск. у. Ст. ст. 2 ч. 86, 2 ч. 88, 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 24/ѴІ—26.
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