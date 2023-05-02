Добрышевский Петр Викентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Добрышевский
- Имя
- Петр
- Отчество
- Викентьев
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46525. ДОБРЫШЕВСКІЙ, ПЕТРЪ ВИкентьевъ. К. Ровен. у., гм. Старавесь, д. Ржимецъ, 23 л.; — Гм. С. 4 окр. Ровен. у. (въ 3 р.), 159 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 3 Іюня 905. | 904 40885 169 М. | 98 76832 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.