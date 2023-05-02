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Добрышевский Петр Викентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Добрышевский
Имя
Петр
Отчество
Викентьев
Дата исполнения приговора
03 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
46525. ДОБРЫШЕВСКІЙ, ПЕТРЪ ВИкентьевъ. К. Ровен. у., гм. Старавесь, д. Ржимецъ, 23 л.; — Гм. С. 4 окр. Ровен. у. (въ 3 р.), 159 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 3 Іюня 905. | 904 40885 169 М. | 98 76832 170 М.

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