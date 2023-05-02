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Разживин Егор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Разживин
Имя
Егор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
18 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8108. РАЗЖИВИН ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л., Костромск. у., Белоречинск. в., д. Зады. Н. С. 1 уч. г. Костромы. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 18 мая 923.

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