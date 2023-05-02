Зубова Пелагея Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зубова
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 144
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5039. ЗУБОВА ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА, 24 л., Арзамасск. у., Нучинск. в. с. Полян. Н. С. 7 уч. Арзамасск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Осужд. 23 Ноября 923.
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