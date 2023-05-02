Фефелов Андроник Анфимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фефелов
- Имя
- Андроник
- Отчество
- Анфимович
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 302
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10465. ФЕФЕЛОВ АНДРОНИК АНФИМОВИЧ, 27 л., Бийск. окр., Куяганск. р. Сибирск. Крайсуд. Ст. 64, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 4/ІІІ—26.
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