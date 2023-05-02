Прокофьев Филипп Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прокофьев
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 19 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34805. ПРОКОФЬЕВЪ, ФИЛИППЪ ФЕДОровъ. К. Мамадыш. у., в. и с. Абды, 18 л.; — У. Чл. О. С., по Казан. у., 16 и 170¹ М., по сов. съ приг. М. С. 5 уч. г. Казани отъ 19 Янв. 905 г., тюр. 9 м. Исп. 11 Апр., счит. ср. съ 19 Янв. 905.
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