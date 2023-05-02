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Кинев Кирилл Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кинев
Имя
Кирилл
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
5869. КИНЕВ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 49 л., Кунгурск. у., Черноярск. в., д. Занино, Пермск. Губсуд, Ст. 150, лиш. св. 1 г., Исп. 14 дек. 923.

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