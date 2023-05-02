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Козырина Агриппина Александровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козырина
Имя
Агриппина
Отчество
Александровна
Дата исполнения приговора
25 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
6200. КОЗЫРИНА АГРИППИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 40 л., Ветлужск. у., Николо-Шантск. в., д. Мигуново, Нижегородск. Губсуд, Ст. 76 ч. .2, лиш. св. 2 г., Исп. 25 дек. 923.

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