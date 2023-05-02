Быков Иван Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Быков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20979. БЫКОВЪ, ИВАНЪ КИРИЛЛОВЪ. Мщ. г. Невеля, 42 л., рд. въд. Прищепихѣ, Николаевск. в., Полоцк. у.;—Витеб. О. С.,3 ч. 1655, 2 и 5п. 1659 и 1 п. 16591 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 28 Окт. 908 г. (1654 У.—арест. отд. 2½г.), арест. отд. 3 г. Исп. 3 Янв. 909. 85 84809 1647 У.
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