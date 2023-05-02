Сидоров Василий Логгинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сидоров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Логгинович
- Дата исполнения приговора
- 21 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28720. СИДОРОВ, ВАСИЛИЙ ЛОГГИНОВИЧ, 28 л. Гр. Тотемск. у., Хоринск. в., д. Варнавино; — Н. С. 3 р. г. Рыбинска. Кража, лиш. св. 6 л., по амн. нак. сокращ. до 3 л., с зач. 10 д. пр. з. Исп. 21 дек. 920. | 914 82397 1 ч. 1655 У. | 912 133604 169 М. | 912 144426 169 М. | 910 153975 169 М.
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