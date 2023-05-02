Обрядин Иван Тихонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Обрядин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Тихонович
- Дата исполнения приговора
- 08 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7103. ОБРЯДИН ИВАН ТИХОНОВИЧ, 19 л., Могилевск. у., Белыничевск. в. и м. Н. С. 3 уч. Смоленск. у. Ст. 180 п. ≪б≫, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 8 авг. 923
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