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Демьянов Владимир Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демьянов
Имя
Владимир
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
30 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
2588. ДЕМЬЯНОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ, 19 л., Смоленск. у., Ивановск. в., д. Мурыгино. Смоленск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «б», «ж», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 30/Ѵ - 24.

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