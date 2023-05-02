Бакланов Степан Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакланов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 05 август 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 425. БАКЛАНОВ, СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ, 27 л. Гр. Ливенск. у., Лебединск. в., д. Красногорья; — Н. С. Замоскворецк. р-на Кожевническ. уч. г. Москвы. Грабеж, лиш. св. 1 г. м 8 м. условно. Исп. 5 авг. 918.
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