Шарина Матрена Петровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шарина
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Петровна
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12604. ШАРИНА МАТРЕНА ПЕТРОВНА, 34 л., Ульяновск. г., Ардатовск. у., Ждамировск. в. и с. Н. С. 6 уч. Ардатовск. у. Ст. 140б, лиш. св. 1 г. 2 м. П. в. з. с. 12/ѴІ—26.
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