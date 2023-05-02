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Маринин Федор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маринин
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
10 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8745. МАРИНИН ФЕДОР ИВАН0ВИЧ, 46 л., Петровск. у., Верхо-Зимск. в., с. Синодского. Н. С. 6 уч. Петровск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 5 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 10 марта 923.

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