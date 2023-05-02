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Лупилов Моисей Борисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лупилов
Имя
Моисей
Отчество
Борисович
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8341. ЛУПИЛОВ МОИСЕЙ БОРИСОВИЧ, 28 л., Смоленск. у., Руднянск. в., с. Микулино. В. Т. Западн. фронта. Ст. 180 п. «и», лиш. св. 1 г. 8 м. 14 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 6 дек. 923.

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