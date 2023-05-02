Лысенко Василий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лысенко
- Имя
- Василий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96082. ЛЫСЕНКО, ВАСИЛІЙ НИКОЛАевъ, 19 л. Мщ. г. Таганрога; — Новочеркасск. С. П., 7 Мая 911, 133, 150, 285 и 2 ч. 286¹ У., по слож. съ наказ. по приг. Врем. Воен. О. С. въ г. Новочеркасскѣ отъ 3 Іюля 908 г. (13, 1627 и 1630 У., тюр. 12 л.), тюр. 13 л. Исп. 9 Іюня 911. | 908 128385 169 М.
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