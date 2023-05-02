Рыбаков Григорий Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыбаков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 433
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 92424. РЫБАКОВЪ, ГРИГОРІЙ ФИЛИПповъ. Мщ. г. Ковны, 27 л., рд. въ д. Дросейкахъ, Александровск. в., Ковенск. у.; — З. Н. 1 уч. Ковенск. у., 16, 169, 2, 4 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 81035, тюр. 9 м. Исп. 11 Іюня 908. | 905 26809 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.