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Арсентьев Терентий

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арсентьев
Имя
Терентий
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
315. АРСЕНТЬЕВ, ТЕРЕНТИЙ, 26 л. Гр. Торопецк. у., Вотесаловск. в., д. Марицы; — Н. С. 7 уч. Торопецк. у. Кража, лиш. св. 10 м. Исп. 7 окт. 919.

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