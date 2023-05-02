Алексеев Александр Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44782. АЛЕКСѢЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ АЛЕксѣевъ (онъ же Хохаевъ-Хоншай). Сс.-посел. Олекминск. окр., в. и с. Амгинскаго, 38 л., рд. Худинскаго бурятскаго вѣд., Усть-Ординск. упр., въ Ачебгатскомъ родѣ; — Якутск. О. С. (во 2 р.), 1 ч. 1647 У., во времен. раб. на зав. на 1 г. Исп. 4 Мая 905.
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