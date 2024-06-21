Калинин Сергей Сысоев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калинин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Сысоев
- Дата исполнения приговора
- 04 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34233. КАЛИНИНЪ, СЕРГѢЙ СЫСОЕВЪ. К. Дорогобуж. у., Вышегорск. в., д. Плещеева, 19 л.; — Смолен. О. С., 133, 140, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 87244 и по слож. съ наказ. по приг. У. Чл. С., по Дорогобуж. у., отъ 19 и 24 Окт. и З. Н. 1 уч. т. же у., отъ 1 Сент. 907 г., тюр. 2½ г. Исп. 4 Янв. 908, счит. ср. съ 26 Іюня 907.
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