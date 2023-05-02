Александров Александр
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Александров
- Имя
- Александр
- Дата исполнения приговора
- 05 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129377. АЛЕКСАНДРОВЪ, АЛЕксандръ. К. Ядринск. у., Чувашско-Сорминск. в., д. Кошекъ, 27 л.; — У. Чл. О. С. по Ядрин. у. 5 Окт. 909, 1 п. 170¹ М., тюр. 1½ г. Исп. 5 Окт. 909. | 904 64437 170¹ М. | 901 39310 169 М.
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