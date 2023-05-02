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Александров Александр

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александров
Имя
Александр
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
129377. АЛЕКСАНДРОВЪ, АЛЕксандръ. К. Ядринск. у., Чувашско-Сорминск. в., д. Кошекъ, 27 л.; — У. Чл. О. С. по Ядрин. у. 5 Окт. 909, 1 п. 170¹ М., тюр. 1½ г. Исп. 5 Окт. 909. | 904 64437 170¹ М. | 901 39310 169 М.

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