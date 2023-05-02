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Белик Иван Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белик
Имя
Иван
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
31 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
509. Белик Иван Александрович, 32 л., рд. в г. Могилеве. Н. С. 2 уч. Пермск. окр. Ст. 180 п. «а», лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 31/Ѵ—26 г.

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