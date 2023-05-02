Тебнев Алихан Габаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тебнев
- Имя
- Алихан
- Отчество
- Габаевич
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 262
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9061. ТЕБНЕВ АЛИХАН ГАБАЕВИЧ, 35 л., Сев.-Осетинск. обл., с. Кадгарон. Сев.-Осетинский Облсуд. Ст. ст. 2 ч. 157, 159, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 3/Х—26.
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