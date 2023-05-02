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Шелканов Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шелканов
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
15 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 368
Источник
Скан
Оригинальная запись
12763. ШЕЛКАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Сарапульск. окр., Фокинск. р., с. Сайгатка. Н. С. 13 уч. Сарапульск. окр. Ст. 143, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 15/ѴІ—26.

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