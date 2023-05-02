Зверев Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗверев Иван Кузьмич

Зверев Иван Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зверев
Имя
Иван
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
31 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3398. ЗВЕРЕВ ИВАН КУЗЬМИЧ, 22 л., Яранск. у., Кундыжск. в., д. Ключи. В. Т. Московск. окр. при 17 стр. див. Ст. 205а, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 31/ІІІ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close