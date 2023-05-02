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Гусева Мария Никифоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусева
Имя
Мария
Отчество
Никифоровна
Дата исполнения приговора
01 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
3649. ГУСЕВА МАРИЯ НИКИФОРОВНА, 40 л., Петровск. у. и в., д. Сосновки. Н. С. 3 уч. Петровск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 1 июня 923.

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