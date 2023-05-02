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Веселов Василий Евстратович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Веселов
Имя
Василий
Отчество
Евстратович
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
1069. Веселов Василий Евстратович, 23 г., г. Ленинграда. В. Т. Белорусск. окр. Ст. ст. 2 ч. 4 П. В. П., 1 ч. 86, 88, 180 п. «а» У. К., лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 22/Х—26.

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