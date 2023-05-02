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Райков Николай Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Райков
Имя
Николай
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8121. РАЙКОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, 20 л., Рязанск. у., Затолопинск. в., д. Миняева. Рязанок. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 19 окт. 923.

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