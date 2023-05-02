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Носов Сергей Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Носов
Имя
Сергей
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
11 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
9639. Носов Сергей Петрович, 53 л., Ярославск. г., Ростовск. у., Савинск. в., д. Василево. Ленинградск. Г. С. Ст. 114 а, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 11 авг. 926.

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