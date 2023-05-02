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Колесников Алексей Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колесников
Имя
Алексей
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
6237. КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ, 33 л., Зарайск. у., Беспятовск. в., с. Пронюхалово, Рязанск. Губсуд, Ст. 167, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л., Исп. 21 дек. 923.

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