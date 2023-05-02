Кузнецова Дарья Даниловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецова
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Даниловна
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7383. КУЗНЕЦОВА ДАРЬЯ ДАНИЛОВНА, 39 л., Одоевск. у., Ивицк. в., с. Ливенское. Особ. Камер. Н. С. по делам о самогон. б. г. Петрограда. Ст. 140, лиш. св. 3 г. Исп. 5 ноября 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.