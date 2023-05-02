Кизимс Петр Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кизимс
- Имя
- Петр
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 123
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4319. КИЗИМС ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 40 л., Киевск. г., Звенигородск. у., Боярск. в., д. Бродок. В. Т. Т. Кавказск. окр. Ст. 116, лиш. св. 2 г. 9 м. Исп. 30 окт. 923.
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