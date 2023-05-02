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Кизимс Петр Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кизимс
Имя
Петр
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4319. КИЗИМС ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 40 л., Киевск. г., Звенигородск. у., Боярск. в., д. Бродок. В. Т. Т. Кавказск. окр. Ст. 116, лиш. св. 2 г. 9 м. Исп. 30 окт. 923.

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