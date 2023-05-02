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Рыбаков-Гусинский Петр Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыбаков-Гусинский
Имя
Петр
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
02 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
10529. Рыбаков-Гусинский Петр Алексеев., 34 л., Старорусск. уч. Воскресенск. в., д. Гусино. Н. С. 2 уч. Старорусск. у. Ст. 88 (ст. р.), л. с. 6 м. 2 дек. 926.

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