Вильк Николай Мартынов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вильк
- Имя
- Николай
- Отчество
- Мартынов
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18522. ВИЛЬКЪ, Николай Мартыновъ. Кр. (хлѣбопаш.), 23 л.; род. и жилъ Стопницк. у., гм. Оглендовъ, въ д. Гржибовъ; приг. М. С. г. Хмѣльника, за укрыв. кражи, по 169 и 172 ст. У. о нак., и зак. 18 Марта 1880 г., въ тюрьму на 6 м. Исп. 23 Дек. 1885 г.
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