Камышникова Матрена Семеновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Камышникова
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Семеновна
- Дата исполнения приговора
- 05 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4430. КАМЫШНИКОВА, МАТРЕНА СЕМЕНОВНА, 22 л. Гр. Лебединск. у., Ищенск. в., с. Сергунова; — Н. С. 1 отд. Сокольническ. р. г. Москвы. Праздношатат., пр. р. 1 г. Исп. 5 июля 920.
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