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Камышникова Матрена Семеновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Камышникова
Имя
Матрена
Отчество
Семеновна
Дата исполнения приговора
05 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 134
Источник
Скан
Оригинальная запись
4430. КАМЫШНИКОВА, МАТРЕНА СЕМЕНОВНА, 22 л. Гр. Лебединск. у., Ищенск. в., с. Сергунова; — Н. С. 1 отд. Сокольническ. р. г. Москвы. Праздношатат., пр. р. 1 г. Исп. 5 июля 920.

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