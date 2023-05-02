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Исаков Павел Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Исаков
Имя
Павел
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
12 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
4038. ИСАКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 27 л., Тарск. у., Усть-Ишимск. р., д. Смолиной. Н. С. 6 уч. Тарск. у. Ст. 2 ч. 157, пор. пр. 2 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 12/ѴІ—24. 

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