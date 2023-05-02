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Давыдов Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Давыдов
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 71
Источник
Скан
Оригинальная запись
2437. ДАВЫДОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 37 л., Арзамасск. у., Пановск. в., с. Козакова. Н. С. 1 уч. Арзамасск. у. Ст. ст. 108, 140, 220, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 1 сент. 923.

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