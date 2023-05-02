Бундин Михаил Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бундин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130422. бундинъ, Михаилъ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Инсарск. у. и в., с. Новаго-Акшина, 21 г.; — М. С. Петровск. отд. Дагестан. обл., 173 М., тюр. 1 м. Исп. 6 Іюня 909.
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