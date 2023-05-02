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Софронов Григорий Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Софронов
Имя
Григорий
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
02 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
29126. СОФРОНОВ, ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ, 53 л. Гр. Яранск. у., Зыковск. в., д. Семпанур; — Н. С. 4 уч. Яранск. у. Самоупр., пр. р. 1 г. Исп. 2 июля 920.

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