Иванов Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 161
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5097. ИВАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 19 л., Порховск. у., Красносельск. в. и с. Псковск. Губсуд. Ст. 197, лиш. св. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 2 окт. 924.
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