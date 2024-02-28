Мажура Семен Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мажура
- Имя
- Семен
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 240
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135590. МАЖУРА, СЕМЕНЪ МАКСИМОВЪ. К. Кременчуг. у., Мозолѣевск. в., д. Степановки, 26 л.; — У. Чл. О. С. по 2 уч. Кременчуг. у. 8 Окт. 909, 1 и 6 п. 13 и 1 п. 170* М., тюр. 6 м. Исп. 13 Окт. 909. 909 26698 170* М.
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