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Мажура Семен Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мажура
Имя
Семен
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
135590. МАЖУРА, СЕМЕНЪ МАКСИМОВЪ. К. Кременчуг. у., Мозолѣевск. в., д. Степановки, 26 л.; — У. Чл. О. С. по 2 уч. Кременчуг. у. 8 Окт. 909, 1 и 6 п. 13 и 1 п. 170* М., тюр. 6 м. Исп. 13 Окт. 909. 909 26698 170* М.

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