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Серков Василий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серков
Имя
Василий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
22 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
50868. СѢРКОВЪ, ВАСИЛІЙ ИВАНОВЪ. К. Курган. у., в. и с. Камышевскаго, 22 л.; — М. С. 1 уч. Курган. у., 169, 8 и 5 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 22 Апр. 905.

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