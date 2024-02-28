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Бондарчук Давид Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бондарчук
Имя
Давид
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
130208. Бондарчукъ, Давидъ григорьевъ. К. Новоградволын. у., Городницк. в., д. Курчицъ, 32 л.; — М. С. 2 уч. Новоградволын. окр., 172 М. (кража), тюр. 3 м. Исп. въ Окт. 909.

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