Бондарчук Давид Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондарчук
- Имя
- Давид
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130208. Бондарчукъ, Давидъ григорьевъ. К. Новоградволын. у., Городницк. в., д. Курчицъ, 32 л.; — М. С. 2 уч. Новоградволын. окр., 172 М. (кража), тюр. 3 м. Исп. въ Окт. 909.
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